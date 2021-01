Porosités du droit — Law’s porosities

Edited by Viviane Grosswald Curran SLC, 2020, 978-2-36517-101-4

Comment penser un monde juridique transnational sinon comme composé de droits poreux ? Nous avons recueilli les réflexions de juristes qui sont professeurs, avocats et chercheurs de nombre de pays. Ils nous offrent des idées tantôt théoriques et abstraites, tantôt pragmatiques et concrètes.