Lanceurs d’alerte – Regards comparatistes

Editor: Jérôme Chacornac, Collection Centre Français de Droit Comparé, volume 21 ISBN 978-2-36517-097-0, June 2020

The summary is reproduced hereafter in French: “Figure à la fois inquiète, subversive, héroïque et idéaliste, celle du lanceur d’alerte ne saurait être réduite à aucun archétype. Si les lanceurs d’alerte font l’objet d’une attention médiatique constante, la réalité juridique qu’ils constituent demeure difficile à identifier. A la fois clé de fonctionnement et facteur de déstabilisation des Etats et des entreprises, les lanceurs d’alerte, réalité plurielle, soulèvent ainsi des difficultés renouvelées à la mesure du développement de la législation qui relève le défi de leur établir un cadre, ainsi que l’ont tout récemment montré les débats ayant entouré l’adoption toute récente de la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte.

Le droit comparé constitue un élément clé pour comprendre ces difficultés par l’éclairage qu’il apporte sur les spécificités propres aux différentes traditions juridiques qui, selon les cas, accompagnent ou font obstacle à la reconnaissance par le droit de l’action des lanceurs d’alerte, et sur le dépassement même de ces traditions par les lanceurs d’alerte, devenus acteurs de la société contemporaine par-delà les systèmes.”