La pandémie de Covid-19 – Les systèmes juridiques à l’épreuve de la crise sanitaire

Arnaud Lami (ed), Bruylant, 2021

Contents:

Introduction. Le droit à l’épreuve de la Covid-19

Ollis salus populi suprema lex esto

Marseille et la peste de 1720 : illustration d’invariants dans la gestion d’une crise épidémique

Pratique d’une activité physique et sportive à l’épreuve de la Covid-19

Dispositifs biopolitiques, savoir expert et doxa au prisme de l’anthropologie de l’épidémie : de la peste au SARS-CoV-2

Problématique de la décentralisation au prisme de l’épidémie de Covid-19

Covid-19 et référé administratif

Droit(s) funéraire(s) et coronavirus : l’autre confinement

Gestion des morts lors d’une épidémie : parallèle entre les épidémies du passé et la Covid-19

Réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et personnes déplacées face à la Covid-19 dire le droit international en situation d’urgence et d’incertitude ?

Tribulations de la gestion internationale des épidémies à l’heure de la Covid-19

L’Europe centrale et orientale face à l’épidémie de la Covid-19

Deuxième vague de Covid-19 : session de rattrapage pour l’Union européenne ?

Pandémie de la Covid-19 et questions éthiques

Tester et dépister en temps de Covid

Santé des femmes et état d’urgence sanitaire

Épidémies et secret professionnel : la confiance publique est plus que la somme des confiances individuelles

Accueillir des patients non Covid-19 au temps de la pandémie : quelles responsabilités pour les établissements de santé ?

Application du R.G.P.D. en France pendant la période pandémique de la Covid-19 : équilibre instable entre protection de la vie privée et lutte contre la propagation du virus