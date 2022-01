Innovation pharmaceutique et distribution: Un changement de paradigme Analyse comparative des droits français, allemand et suisse

Lara Cramer, Editions L’Harmattan, 2021

La pandémie Covid-19 illustre, dans un contexte d’urgence, l’importance d’un fonctionnement efficace des activités de recherche et d’innovation des entreprises pharmaceutiques. La R&D pharmaceutique tout autant que la distribution ou commercialisation d’un médicament innovant ont changé de visage ces dernières décennies, notamment sous l’influence concomitante d’une évolution en faveur des biotechnologies, de la médecine personnalisée et des opportunités ouvertes par les recherches sur les cellules souches. Les multiples changements le long de la chaîne de valeur du médicament innovant et leur pendant financier incitent à porter un nouveau regard sur un élément extérieur aux entreprises économiques que sont les incitations à la recherche, au développement et à l’innovation par une analyse juridique comparative intégrant, notamment, des éléments économiques et historiques. Cet ouvrage est lauréat du Prix scientifique L’Harmattan.