Droit et animaux – Rencontres de la Société de législation comparée : Dialogue franco-italien 21 et 22 septembre 2018

The summary is reproduced hereafter : “Droit et animaux a été choisi avec enthousiasme comme sujet du dialogue franco-italien entre la Société de législation comparée et la Société italienne pour la recherche en droit comparé. Cet ouvrage envisage le thème sous trois aspects : les animaux dans le droit traditionnel, le renouvellement de l’approche juridique, les animaux dans les sciences de la vie et de la culture. Les universitaires, chercheurs et avocats français et italiens qui ont participé à ces rencontres juridiques nous montrent les bouleversements des concepts traditionnels du droit civil qu’implique le sujet ainsi que son apport au droit de l’environnement”.

ISBN 978-2-36517-090-1, 2019, SLC