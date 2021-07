CAFÉ COMPARATUM PODCAST — “Contentieux constitutionnel comparé – une introduction critique au droit processuel constitutionnel” — Prof. Guillaume Tusseau

A presentation of the book “Contentieux constitutionnel comparé – une introduction critique au droit processuel constitutionnel” authored by Professor Guillaume Tusseau. (Editor : L.G.D.J, June 2021).

Other mentioned book : Debating Legal Pluralism and Constitutionalism — New Trajectories for Legal Theory in the Global Age (Springer, Ius Comparatum, 2020)